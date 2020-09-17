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曼城巴士怪男 蛇纏頸當口罩

2020-09-17 列印
　　英國曼徹斯特市近日出現一名古怪男子，他乘坐巴士時把蛇纏着自己的頸並遮住嘴巴，當作口罩一般「使用」。事發於周一，該名男子若無其事登上一輛巴士。一名女乘客稱，其他乘客也見到他攜帶一條巨蛇上車，那條蛇沒有騷擾其他乘客，也沒有引起恐慌。男乘客沒戴口罩，就把那條蛇當作口罩，纏住自己的頸和遮住嘴巴。女乘客又指，她初時以為那條蛇是假的，直至看見牠郁動，才知道牠是真蛇。

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