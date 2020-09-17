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以國阿聯酋簽和平協議 特朗普：新中東的黎明

2020-09-17 列印
　　以色列、阿拉伯聯合酋長國和巴林的領袖昨日在白宮舉行儀式，簽署歷史性的和平協議，為邁向關係正常化踏出重要一步。

　　擔當調停角色及獲提名角逐本年度諾貝爾和平獎的美國總統特朗普發表講話時，形容這是「新中東的黎明」，並預告會有更多國家跟隨與以色列修好，實現中東和平。

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