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梅拉尼婭銅像家鄉重新豎立

2020-09-18 列印
　　美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的銅像在斯洛文尼亞的家鄉附近豎立，取代在七月遭縱火毀壞的木製雕像。當地警方至今未找出焚毀木製雕像的嫌犯。

　　藝術家布拉德·唐尼（Brad Downey）周二在斯洛文尼亞中部小鎮塞夫尼察（Sevnica）附近為銅像揭幕，據報塞夫尼察小鎮是第一夫人的成長地。報道指，唐尼就木製雕像被焚毀一事表示：「我認為這不是藝術品的好結局，我也不認為這對社區是個好結局。」

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