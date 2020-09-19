2020搞笑諾獎得主出爐

今年的「搞笑諾貝爾獎」得獎名單出爐！有三個獎項最受關注。首先有九位國家元首共獲搞笑醫學教育獎，因為他們以新冠肺炎疫情向大家證明 「政客比科學家和醫生更能影響生死」。有五位被判刑的中國殺手就因其「判外判」管理，獲搞笑管理學獎；以及七位得獎人證明用冷凍人糞刀是不能使用，揭因紐特人傳說可能是假的，而獲搞笑物料科學獎。



九位獲獎元首包括特朗普、普京、約翰遜、博爾索納羅、莫迪、洛佩斯、盧卡申科、埃爾多安和別爾德穆哈梅多夫。而特朗普本人最關注的「和平獎」，就由印巴兩國的外交官獲得，由於他們在印巴衝突時，勇於進行互相半夜按門鈴又跑掉的「小學雞」行為而獲獎。



搞笑管理學獎得主為五個廣西職業殺手，在二○一四年他們通過「判外判」方式將一宗殺人委託變成詐騙未遂。經四判後，第五位殺手由於不滿報酬，遂與目標約談替他詐死，不過遭目標報警處理。



