寄特朗普蓖麻毒信疑來自加拿大

美國曾發生多宗涉及蓖麻毒信的案件，這次的目標是總統特朗普。當局截獲一封寄給特朗普的內藏篦麻毒的信件。據報，信件疑來自加拿大，加方證實正協助美方調查。而美國總統特朗普在北卡羅來納州出席競選活動時，揚言自己可能會簽署行政命令，使用美國不能由民主黨總統候選人拜登擔任總統。美媒指，有關內藏篦麻毒的信件是上周初送達白宮前，在華盛頓郊區的郵件中心被截獲。



聯邦調查局發聲明，當局正調查信件的來源，初步懷疑來自加拿大。加拿大皇家騎警證實，已接獲FBI的要求，正和有關當局合作調查。



特擬簽令阻拜登出戰



另外，美國總統特朗普出席北卡羅來納州競選活動時，稱可能透過簽署行政命令的方式，使美國總統不可由民主黨總統候選人拜登擔任。他指控，拜登出席辯論前會先注射藥物以提升表現，他認為屆時他們需要藥測。他又指，民主黨人不希望美國有疫苗，理由是拜登可以因此而勝出。



