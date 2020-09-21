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白俄二千婦女示威 警大舉逮捕逾300人

2020-09-21 列印
　　白俄羅斯反政府示威浪潮持續，約二千名婦女上周六在首都明斯克上街遊行，她們手持旗幟和花束，要求被指在大選中舞弊的獨裁總統盧卡申科下台。警方拘捕三百多人，包括一名七十三歲的反對派社運人士巴金斯卡婭，她因為上月與警方的衝突而受到關注，成為今次抗議運動的標誌人物。這是白俄婦女走上街頭抗議的最新行動，今次被捕的人數有三百二十八人，較前一周抗議遊行被捕者多。她們遭穿著黑色制服和頭套的防暴警察、着卡其制服警員以及戴口罩的便衣警員逮捕。

　　在一些婦女遊行時，警方阻擋她們前進，然後開始把她們押送上警車，迅速拘捕數百人。一些婦女被警方抬起來，雙腳離地被押走。人權團體維斯納（Viasna）在網上公佈被捕三百多名婦女的姓名。

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