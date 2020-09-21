納瓦爾尼情況大幅改善 照片顯示可下樓梯

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的個人Instagram專頁，上傳了一張他下樓梯的照片，顯示他中毒後的情況大有改善。早前，德國首都柏林的一家醫院已宣佈他可以拿掉呼吸器並自主呼吸。納瓦爾尼IG動態指，他現仍無法打電話，而且因為雙腳發抖，要往杯中倒水或爬樓梯都有困難。他形容夏里特醫院的醫生們「把我從一個『嚴格說來還活着的人類』轉變成能快速瀏覽Instagram而且未經思考就知道在哪裏按讚的人。」



外電指，德、法和瑞典已先後證實，納瓦爾尼是遭到知名神經毒劑「諾維喬克」攻擊。據悉，這種神經毒劑曾經由俄方特工在英格蘭拿來攻擊俄國前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及其女兒。目前多國政府已要求俄方就此事提出解釋。







