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紐約將豎金斯伯格雕像表揚一生眾多貢獻

2020-09-21 列印
　　美國紐約州長科莫宣佈，將會在已故最高法院大法官金斯伯格的家鄉布魯克林，為她設立一座紀念雕像，向她作出的眾多貢獻致敬。科莫在聲明表示，這座雕像是要紀念金斯伯格一生中在分裂的世界中無私地追求真理及公義，為弱勢發聲，並對承傳金斯伯格努力方向的人士，起到鼓舞作用。金斯伯格生前致力維護婦女及少數族裔的權利，科莫說，會任命一個委員會，負責挑選設計雕像的藝術家，並監督雕像選址。]。

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