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野生動物面臨威脅 北極海冰面積40年次低

2020-09-23 列印
　　科學家日前表示，北極圈暖化，導致覆蓋北極海的冰層大幅縮小，只有三百七十四萬平方公里，是四十年前有記錄以來，海冰面積第二次低於四百萬平方公里。北極圈海冰覆蓋值最低紀錄為三百四十一萬平方公里，是二○一二年一場季末氣旋風暴導致剩下的海冰解體後造成。

　　極地野生動物專家兼北極圈嚮導佛曼說，海冰消失也對北極野生動物造成威脅，北極熊、海豹、浮游生物與海藻等無一倖免。冰雪資料中心冰河學家穆恩表示，鑑於北極圈暖化會衝擊全球氣候模式，各地都不應等到海冰值再創新低，才展開行動力抗氣候變化。他說：「如果不想在未來看到更多紀錄，我們就應該盡最大努力改善污染廢棄的排放。」

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