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登山界傳奇人物「雪豹」離世

2020-09-23 列印
　　在登山界享有「雪豹」美譽的Ang Rita Sherpa，周一上午十點在首都加德滿都的住所去世，享年七十二歲。Ang Rita Sherpa在一九八三年首次以無氧方式（不使用氧氣瓶）登上高八千八百四十八米的世界最高峰珠穆朗瑪峰。到一九九○年，他第六次成功以無氧方式登珠峰，刷新世界紀錄。

　　但他沒有停下來，在一九九二、九三、九五及九六年再成功登峰，先後十次在沒借助輔助氧氣設備的情況下，登上世界之巔珠穆朗瑪峰。他曾說，登山很苦，人在珠峰上會老得很快，但那就是他的生活。Ang Rita Sherpa近年健康欠佳，曾多次入院治療。

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