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空巴三款零排放概念機曝光

2020-09-23 列印
　　空中巴士日前發佈三款零排放概念飛機，以氫氣作為主要動力，目標在二○三五年投入使用，希望可以藉此達至零排放目標。

　　空巴將這三款零排放概念飛機命名為ZEROe，包括使用渦輪引擎的客機，可搭載一百二十至二百名乘客，航程超過三千七百公里；而使用渦輪螺旋槳設計的客機，最多可搭載一百名乘客，航程可達一千八百五十公里，適用於短程航線；第三款造型最特殊，將機身與機翼合為一體，最多可搭載二百名乘客，航程也可超過三千七百公里。

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