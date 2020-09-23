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澳洲90鯨擱淺亡 近十年最大規模

2020-09-23 列印
　　澳洲塔斯曼尼亞島偏西對出海域有約二百七十條鯨魚昨日擱淺，其中至少有九十條死亡。當局預料，救援工作將持續數天，期望利用特殊的防水布及其他工具將牠們拉回更深水域。當地海洋生物學家相信，擱淺的鯨魚是領航鯨，擱淺規模是自二○○九年以來最大，但暫未知牠們集體游靠岸邊的原因。

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