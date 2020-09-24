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印向法購「陣風」戰機 向對手發出「強烈訊息」

2020-09-24 列印
■據早前外媒報道指，印方共向法國購買三十六架「陣風」戰機，而首五架已於七月底抵印。網上圖片
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　　中印邊境問題繼續似靜欲動。中媒及印媒雙方在周二晚正式報道，中印第六輪軍長級會議後，雙方同意停止向前線地區增加兵力。不過外媒爆法新社攝影師周一拍攝到一架法製的「陣風」戰機，在拉達克首府列城（Leh）飛行。印軍指「陣風」戰機正在戰區內「熟習環境」。

　　第六輪軍長級會議後，中國國防部發言人吳謙指，周一會晤後雙方一致同意認真落實兩國領導人達成的共識。加強溝通，避免誤會。停止向一線增兵，不但方面改變態勢，避免採取任何可能導致局勢複雜化的行動。

　　而周一同日法新社攝影師目擊的「陣風」戰機試飛事件，並就事件向印軍查詢，印軍回應，該「陣風」戰機正在戰區「熟習環境」。據印軍早前宣佈，「陣風」戰機將於本月十日正式服役。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）形容，此舉是向印度對手發出的「強烈訊息」。

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