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首度在線形式舉辦 東京電玩展疫下開幕

2020-09-24 列印
　　東京電玩展作為全球最大規模遊戲展，因應疫情首次以完全在線形式舉辦。「東京電玩展2020」於昨日開幕，雖然首日只有非公開的企業洽談會，但周四晚將全面向公眾開放。

　　本年電玩展將持續至本月二十七日，據報，有約四百間公司參展，而改為線上形式進行，各企業都在官方網站上以發佈節目的形式「參展」。而官網更設有日、英、中三個不同語言的播放平台，以支援全球各地不同的參加者。

        日媒報道指，除各企業發佈的節目外，還有遊戲開發者演講、揭曉「日本遊戲大獎」的節日等內容，均可免費視聽。「電子競技」大賽就可以安在家中，就能觀看世界頂級職業玩家的較量。而商品銷售方面，就通過與電商亞馬遜日本（東京）合作的特設網站進行。

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