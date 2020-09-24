首度在線形式舉辦 東京電玩展疫下開幕

本年電玩展將持續至本月二十七日，據報，有約四百間公司參展，而改為線上形式進行，各企業都在官方網站上以發佈節目的形式「參展」。而官網更設有日、英、中三個不同語言的播放平台，以支援全球各地不同的參加者。
日媒報道指，除各企業發佈的節目外，還有遊戲開發者演講、揭曉「日本遊戲大獎」的節日等內容，均可免費視聽。「電子競技」大賽就可以安在家中，就能觀看世界頂級職業玩家的較量。而商品銷售方面，就通過與電商亞馬遜日本（東京）合作的特設網站進行。
新冠肺炎疫情下，騙徒也「留家行騙」，利用網上作深宵直播，出售冒牌名貨品，以避海關耳目。關員根據舉報展開調查，放蛇上網試購，日前掩至沙田一個住宅單位，檢獲約二千件懷疑偽冒名牌飾物，包括偽冒的CHANEL...
2020-09-24
全球在新冠肺炎的疫情陰霾及對「新冷戰」一詞的擔憂氣氛下，開展此次的聯合國會議。而中國國家主席習近平亦於首天在會上發表視頻講話。習近平提及新冠肺炎疫情，指各國人民守望相助終會戰勝疫情，又指中方將落實好兩年提供二十億美元國際援助的承諾；同時他指，中國永不稱霸、不擴張，並且無意跟任何國家打冷戰熱戰。 習近平強調，任何國家都不能從別國的困難中謀取利益，從他國的動盪中收穫穩定。如果隔岸觀火，別國的威脅遲早會變成自己的挑戰。要樹立大家庭和合作共贏的理念，相互尊重各國自主選擇的發展道路和模式。 他指，面對經濟全球化大勢，各國必須直面貧富差距、發展鴻溝等重大問題。他強調，國家間有分歧是正常...
2020-09-24
聯合國大會第七十五屆周年會議周二在新冠肺炎疫症大流行、全球經濟嚴重衰退以及東、西方醞釀新冷戰的陰影下揭開序幕。聯合國秘書長古特雷斯呼籲世界各國團結，應付史無前例的難關和挑戰。可惜大會成美國指責中方的現場，特朗普再度抨擊中國在疫情爆發初期刻意隱瞞，又指中方沒有禁飛往海外的航機，導致病毒在世界各地蔓延。中國外交部發言人汪文斌就批評，美方罔顧事實反覆抹黑，只為抗疫不力一事卸責。 聯合國秘書長古特雷斯發表開幕演說時，沒有直接點名提到美國和中國，但他強調，世界各國必須竭盡所能避免新的冷戰爆發。他表示：「我們正朝着非常危險的方向前進。兩個最大的經濟體各有本身的一套貿易和金融規例，也各自...
2020-09-24
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價成交個案，中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山海典灣6座高層A室，面積491方呎，兩房間隔，議價後以754萬易手，呎價15356元，據悉，買家為自用客。原業主於02...
2020-09-24
聯儲局繼續「放鴿」，加上體育用品巨擘Nike業績理想，美股杜指早段升過百點。聯儲局繼續發放鴿派訊息，外電引述聯儲局副主席Richard Clarida表示，在出現至少2%的通脹率之前，聯儲局根本不會考...
2020-09-24
去季歐聯盟主拜仁慕尼黑和歐霸王者西維爾，今晚將於匈牙利布達佩斯普斯卡斯球場爭逐歐洲超級盃。前者今仗有射手羅拔利雲度夫斯基克服左小腿傷患正選披甲，相反對手在歐超盃四連敗，故讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super301台周五凌晨3:00直播） 拜仁上季以廿一連勝衝線，成為德甲、德國盃和歐聯三冠王，今季德甲首輪即霸氣畢露，主場8:0數史浩克04。上仗獨取一球兩助攻的羅拔仔比賽期間撞傷左小腿肌肉，缺席周一操練，翌日僅跟隊友合練十二分鐘，其餘時間只作個人練習。不過，消息指此子已無大礙今晚可擔正，有利球隊爭標。 西維爾往績全敗...
2020-09-24
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
Neway太子爺薛嘉麟（Ernie）近日捲入版權費風波，但無損Ernie與愛妻諸葛紫岐（Marie）的心情，早前兩公婆3度被《頭條日報》發現到銅鑼灣行名店，其中一日仲帶埋大仔Arthur出街，兩父子玩...
2020-09-24
受疫情打擊而陷入停頓的旅遊業，昨天傳出負面消息。政府決定，不再延長華特迪士尼公司認購竹篙灣一幅土地的優先權，這意味迪士尼樂園短期之內都不會洽購該土地，作為擴建第二期園區之用。鑑於旅遊業前景不明朗，加上迪士尼樂園營運多年來虧多盈少，現在不是提出發展第二期園區的時機，港府暫停竹篙灣土地的認購權，無可厚非。在預計迪士尼樂園中期內不會擴建下，政府和旅遊業要多動腦筋，發展更多深度主題遊，以創意取代旅遊硬件的不足。 其實，本港並非全無新的旅遊基建，東九龍體育館將會落成啟用，而西九文化中心M+亦於明年開幕，有助本港舉辦更多大型演唱會、體育競技活動、演藝文化節目等。目前海洋公園的發展前景不...
2020-09-24
昨晚第二場賽事，方廄「駿爵士」和呂廄「陽明亮亮」終點前鬥至叮噹馬頭，要影相分勝負，結果兩駒平頭冠軍，而當結果公布時，方仔即與威哥互相擊拳道賀，皆大歡喜！不過，今季馬會施行新例，凡是平頭冠軍只當半場頭馬...
2020-09-24