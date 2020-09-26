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特朗普弔唁金斯伯格 示威者大喝倒采

2020-09-26 列印
■特普朗向金斯伯格作最後致意時，遭一群示威者向特朗普喝倒采及噓聲。美聯社
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　　美國總統特普朗普周四向與世長辭的大法官金斯伯格作最後致意時，遭一群示威者向他喝倒采及發出噓聲，有人大叫：「尊重她的遺願！」及「投票踢走他！」的口號。白宮指責是一件「令人震驚」及「不尊重」的事。據了解，由於特朗普預告，將於周六宣佈提名出任最高法院大法官的人選。不過金斯伯格的孫女日前透露，金斯伯格離世前最大的願望是等新總統就職後，才提名新人選填補她的空缺。

白宮指責「令人震驚」

　　另外，特朗普拒絕承諾「若敗選願和平過渡」，引起多方回應。美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾保證，不論結果如何都會有序過渡。不過白宮就指，特朗普將接受自由公正選舉的結果。

　　佩洛西提醒特朗普，稱美國不是北韓、俄羅斯、土耳其及他所仰慕的強人統治國家，反問「你（特朗普）為何不嘗試片刻去尊重美國憲法而作出宣誓就職呢」。而拜登曾表示，一旦特朗普不願接受敗選結果，可出動軍隊到白宮趕走特朗普。

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