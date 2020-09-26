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紐約時代廣場倒數 破傳統改網上直播

2020-09-26 列印
紐約時代廣場倒數 破傳統改網上直播
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　　新冠肺炎的疫情影響很多活動，連美國紐約市時代廣場（Times Square）的跨年倒數都一百一十四年來首次改為網上直播。

　　根據美媒引述主辦單位紐約時代廣場聯盟發佈，因應新冠狀病毒的疫情，本年十二月三十一日的跨年活動及水晶球掉落儀式將會照常舉行，但是會改為透過視訊及虛擬的安全方式進行。

　　據報，屆時將一群受邀來賓親臨現場，不過人數有限及需遵守社交距離的規範。本年的主題為「挑戰和啟示」。受邀貴賓將以重點工作者、急難救助人員、醫生、科學家以及演藝人員為主。

　　紐約市長白思豪感謝主辦單位在充滿變數環境下，仍致力舉辦跨年倒數。他對戰勝疫情仍抱有希望，期望新一年有新開始。

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