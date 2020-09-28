特朗普提名保守派女法官 參議院料大選前確認

美國總統特朗普周六正式宣佈提名保守派聯邦上訴法院女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）為最高法院大法官。民主黨總統候選人拜登敦促參議院，等到大選結束後才完成確認程序。不過共和黨控制的參議院將於十月十二日開始舉行聽證會，以趕及在大選前表決及確認提名。



特朗普指，他很光榮地提名美國其中一位最出色、天生具備法律頭腦的人，加入最高法院。他又預測，巴雷特會「非常快」獲參議院確認，相信確認程序會「非常輕易」及「不會有爭議」。



巴雷特則稱：「得到特朗普總統的信任，我深感榮幸。」她又表示「我愛美國，我愛美國憲法。」



若順利獲參議院確認，巴雷特將成為美國歷來第五位出任最高法院大法官的女性，令到高院內的保守派大法官增至六人，自由派法官只剩下三人。由於高院大法官是終身制，預料會為美國未來數十年的許多重大議題，帶來深遠影響。



