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南韓搜索官員遺骸 平壤警告侵犯領海

2020-09-28 列印
　　北韓官方傳媒周日報道，北韓正在該國西岸對開海域，搜索日前被北韓軍隊開槍射殺的南韓漁業官員的遺骸，但同時發出警告，指南韓海軍艦艇近日在該區活動，會令區內的緊張局勢加劇。南韓當局提議展開共同調查。

　　朝中社早上發佈消息稱，北韓當局正考慮方案，一旦發現死者的遺骸，如何把它交還給南韓。同時亦警告南韓立即停止侵犯領海，否則可能有不愉快事件發生。

　　韓聯社報道指，南韓海警及海軍昨日出動二十多艘艦艇及六架飛機搜索，強調南韓認定的領海劃定標準與北韓不同，故不同意北韓所說的侵犯領海，強調南韓一直在自己認定的分界線內搜索。

　　南韓當局表示，積極評價朝方迅速道歉，但認為雙方對事件有不同說法，提議展開共同調查。

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