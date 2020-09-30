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《華郵》：特朗普為近代最差總統 拜登有力帶領美國

2020-09-30 列印
　　美國首場總統辯論會在本港今早舉行，《華盛頓郵報》發表昨日社論，表態支持民主黨總統候選人拜登入主白宮，並批評爭取連任的總統特朗普為「近代最差的總統」，強調拜登有能力帶領美國面對未來四年挑戰。

　　首場總統辯論將歷時九十分鐘，不設開場演說，將分六個環節會，聚焦新冠疫情、經濟、最高法院大法官人選、種族與暴力、候選人政績，及選舉道德性等議題。在辯論前夕，《華盛頓郵報》表態力挺拜登成為下屆美國總統，形容為了將特朗普趕出白宮，許多選民今年願投票給任何一位候選人。所幸他們毋須降低自己標準，因為「拜登在品格與經歷方面都格外勝任，能夠迎接這個國家未來四年將面對的艱巨挑戰」。《華郵》與特朗普的關係一直不好，特朗普早前更多次批評報章發佈假新聞。《福布斯》認為，過去媒體為候選人背書確實對選舉有重要影響，但近年類似方式難以改變選民投票意願。

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