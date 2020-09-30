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新書揭哈里威廉「兄弟攤牌」內幕

2020-09-30 列印
　　英國哈里王子和夫人梅根早前卸下皇室成員身份，移居美國加州生活，但有關兩人的爭議並沒減少。英國傳記作家、曾擔任NETFLIX知名電視劇《皇冠》歷史顧問的萊西，下月中將出版名為《兄弟之爭：威廉與哈利以及家族騷動內幕》的新書，揭露哈里與哥哥威廉王子驚人的「皇室之爭」的緣由，並公佈皇室今年一月家族閉門攤牌會議的內幕。

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