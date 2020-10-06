日內瓦190元最低工資全球最高

被《紐約時報》的評論指為世界財富分配平均的瑞士，其實一直都無最低工資法例保障。日前日內瓦選民成功投票通過，將最低工資定為每小時約二十五美元（即逾一百九十港元），日內瓦的時薪不但是全球最高，更是瑞士第四個制訂最低工資水平的地區。



外電報道指，除訂定時薪外，亦訂定每月最低薪金為四千美元（約三萬九百多港元）。此倡議獲五成八選民支持，估計可令三萬人受惠，佔當地工人的百分之六個百分點，當中有三分二為婦女。據報道引述工會聯盟表示，希望新的最低工資水平可以促進社會融合。



德國研究「聯邦的稅務評估報告」顯示，瑞士的財富分配在○三至一五年間已拉開了距離。富人的財產在此期間增長了近四成三，而民眾的總財產僅增長了百分之十八點六。



