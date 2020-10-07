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星擬推津貼計劃 鼓勵疫下生育

2020-10-07 列印
　　新加坡準備推出一次性津貼計劃，鼓勵國民在新冠肺炎疫情肆虐期間生育。當局擔心許多夫婦在疫情中承受財政壓力或者失業，而打消生兒育女的念頭，恐會加劇國家人口老化的現象。

　　當局仍未公佈這項計劃的細節，暫時未知道在疫症期間懷孕及生孩子的父母會得到多少津貼。其實，新加坡現行已有鼓勵生育計劃，凡是合資格的夫婦生孩子，可獲多達一萬坡元（五萬六千多港元）的津貼。

　　根據政府公佈數據，一八年新加坡生育率創下八年新低，平均每名婦女只誕下一點一四個孩子。

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