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2000年歷史人類頭蓋骨 意大利發現完好腦細胞

2020-10-07 列印
　　意大利一批研究人員在一個於上世紀六十年代出土、估計約有二千年歷史的人類頭蓋骨內，找到完好的腦細胞。科學家推斷這名死者是一名年輕人，於公元七十九年維蘇威火山大爆發災難中被活埋，死去時只有二十五歲。

　　進行這項研究的拿坡里費德里克二世大學科學鑑證人類學家彼得內羅說，他於二〇一八年在這名死者的骸骨附近工作時，發現其頭蓋骨內有一些玻璃狀的物質。彼得內羅和其研究團隊在《新英格蘭醫學雜誌》發表報告稱，死者的腦部經過極高溫後再急速冷卻，導致腦部玻璃化，產生發光的效果。科學家利用電子顯微鏡深入分析，在玻璃化腦內找到細胞，且保存得很好。科學家又發現，死者的脊髓同樣出現玻璃化的現象，也找到完好的神經細胞。

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