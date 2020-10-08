基金會捐資兩學者奪諾獎 李嘉誠聞訊高興淚下

諾貝爾醫學獎日前公佈三名得主，其中一位得主為加拿大亞伯達大學「李嘉誠應用病毒學研究所」總監霍頓。而今日公佈的化學獎得主美國生物學家道納，為加州大學柏克萊分校李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授。李嘉誠在得知兩人獲獎消息後高興得淚下，衷心祝賀兩人得獎， 又感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。



今年的諾貝爾醫學獎得主分別為英國的霍頓（Michael Houghton）、美國的賴斯（Charles M. Rice）以及美國的阿爾特（Harvey J. Alter），因發現丙型肝炎病毒的卓越貢獻而獲獎。其中一位得獎者、現年七十歲的霍頓，受惠李嘉誠基金會的捐資，並發揮了巨大的推動作用。



霍頓獲諾貝爾醫學獎



霍頓是英國人，在加拿大亞伯達大學（University of Alberta）任職十年。他是亞伯達大學微生物學及免疫學系教授，同時是「李嘉誠應用病毒學研究所」（Li Ka Shing Applied Virology Institute）的總監。該研究所於二○一○年成立，李嘉誠基金會及亞伯達省政府分別捐資二千五百萬加元（約一億四千六百萬港元）和五千二百五十萬加元（約三億零五百萬港元）。



李嘉誠基金會發言人表示，霍頓加入阿爾伯塔省大學更促成了病毒學研究所的成立。基金會捐款並非以一項研究或一項發現能否獲獎為準則，而是着重能否藉出色思維就當今世界面的重大挑戰而提出新穎解決方案。基金會對霍頓獲獎感到無比激動和興奮。



兩女科學家奪化學獎



另外，兩名女科學家法國的沙爾龐捷（Emmanuelle Charpentier）和美國的道納（Jennifer A. Doudna）因研究基因編輯獲化學獎。道納為加州大學柏克萊分校李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授。兩名得主研發一種名為 CRISPR/Cas9的基因剪刀，可用來極度準確地改變動植物、微生物的DNA。這項技術對生命科學有革命性的影響，為新癌症療法做出貢獻，且有助治瘉遺傳類疾病。道納二○一一年開始在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心發展CRISPR－CAS9 基因編輯技術，二○一四年被推薦為李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授。二○一七年她來港與李嘉誠會面時，還親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程，李嘉誠當時還笑說要把全世界最酷的樂高送給孫兒。



