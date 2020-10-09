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弗洛伊德被殺案 白人警付780萬元保釋

2020-10-09 列印
　　明尼阿波利斯白人警員肖萬（Derek Chauvin），已交付了一百萬美元（約七百八十萬港元）保釋金，獲准外出候審。據報，本年五月底他被拍攝到跪勁壓死黑人男子弗洛伊德。

　　當局擔心這項消息可能觸發新的騷亂，周三明尼蘇達州州長沃爾茲動員國民警衞軍，協助明尼阿波利斯市警方應付突發事件。

　　報道引述，法官定下的保釋條件，一是支付一百二十五萬美元保釋金無條件外出，一是支付一百萬美元保釋金有條件外出。

　　法庭文件顯示，目前被控二級及三級謀殺及誤殺的肖萬，其保釋金並非用現金支付，而是由Allegheny Casualty公司作擔保。

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