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芬蘭16歲少女當一日總理 爭取女性權益

2020-10-09 列印
　　十六歲芬蘭少女阿瓦‧穆爾托（Aava Murto）周三暫代芬蘭女總理桑娜‧馬林（Sanna Marin），充當一日總理。為鼓勵世界各地的年輕女子嘗試擔任領導角色。據報，雖然她沒有行使總理權力簽署及頒佈新法令，而是花了一整天時間接見政界人士，為女性在科技行業爭取權益。

　　穆爾托熱心公益，特別關注氣候和人權。她任「總理」時更發表講話：「很高興今天能站在大家面前講話，儘管我渴望自己毋需要站在這裏，也不再需要像『Girls Takeover』此類運動。不過，真相是我們仍未實現性別平等——地球上任何一處地方都未。」雖已在這方面取得好成績，但未來仍有大量工作要進行。

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