  • 2020年10月10日 星期六
  • 29º
  • 55%
熱門： 帝苑酒店酒吧staycation香港快運森度遊

日報新聞 > 國際

激進份子圖綁架密歇根女州長

2020-10-10 列印
■惠特默強調，仇恨和暴力在密歇根州無立足之地。美聯社
Previous Next

　　美國聯邦調查局粉碎了一宗武裝激進份子企圖綁架及推翻密歇根州民主黨籍女州長惠特默（Gretchen Whitmer）的驚天大陰謀。行動中拘捕十三人，並控告其進行本土恐怖主義活動等罪名。據了解，涉案者由於對惠特默及州政府的防疫限制措施感不滿，指措施違反美國憲法，計劃趕惠特默下台並對她進行「叛國審訊」；更計劃推翻數個州政府，以挑起內戰。惠特默就感謝執法部隊，強調「仇恨、偏執和暴力在密歇根州沒有立足之地」。

　　被捕的其中六人，包括住在密歇根州西部的福克斯、加爾賓、弗蘭克斯、哈里斯、卡塞爾塔和來自特拉華州的克羅夫特。若被裁定罪名成立，單是企圖綁架罪最高會被判終身監禁。另外七名被捕者，則被控以恐怖主義及進行黑幫活動相關的罪名。

惠特默強調仇恨無立足之地

　　法庭文件指，福克斯曾接觸一激進武裝組織，表示需要「二百人」去衝擊市議會大樓，以挾持包括惠特默在內的人質，如失敗便轉攻擊其官邸。他們還計劃向警察投擲汽油彈、購買電槍、爆炸品和其他裝備。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd