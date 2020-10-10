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特朗普向官員發炮 怪責沒起訴民主黨人

2020-10-10 列印
　　民調落後而同時因染疫被困在白宮隔離的美國總統特朗普，昨日「失控」無差別向自家官員及民主黨政敵開炮，責怪官員沒能起訴民主黨政敵奧巴馬及拜登。紐時分析，特朗普是企圖藉起訴以扭轉劣勢。據「《紐約時報》」報道指，特朗普在福斯財經新聞（Fox Business）一小時電話訪問中全面責怪自家官員，包括國務卿、司法部長、聯邦調查局（FBI）局長與司法部高階檢察官。他怪他們沒能起訴民主黨人或公佈能讓對方「被扣分」的消息。他表示「這些人都該被起訴，這是我們國家歷史上最大的政治犯罪，奧巴馬、拜登也都捲在裏面。」

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