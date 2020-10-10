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南韓蔚山市高樓大火 91人送院數百人疏散

2020-10-10 列印
　　昨早南韓蔚山巿的大廈大火成功撲滅明火，不過現場仍在冒煙，消防人員正繼續清理火災隱患。大火致九十一人送醫，暫時未有死亡報告。據報，周四深夜約十一時發生火警，多個樓層冒出火舌，數百人疏散，大火隨著強風向整棟建築物蔓延。報道指，事發當晚的風勢強勁，加上大樓外牆使用鋁塑板，為滅火工作帶來較大難度。消防撲救滅火後，搜索是否仍有被困人士，而起火原因仍待調查。

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