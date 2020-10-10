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哈里夫婦告狗仔隊偷拍 雙方庭外和解

2020-10-10 列印
　　英國哈里王子和夫人梅根於本年七月入稟控告，「狗仔隊」出動無人機和直升機進入他們的寓所私人範圍，偷拍當時只有十四個月大的阿奇照片。現時哈里夫婦已和一家圖片社達成庭外和解協議，圖片社亦作出道歉聲明。

　　根據周四提交上洛杉磯縣法院的文件，被捲入這宗訴訟的圖片社X17同意停止公開及發佈那些偷拍得來的照片，並答應交出所有原裝和複製的照片。X17也同意向哈里一家道歉。該圖片社發表聲明稱：「對於我們為薩塞克斯公爵和夫人（哈里和梅根）及他們兒子造成困擾，我們作出道歉。」

　　哈里的代表律師孔普透露「這是一個成功的結果。所有家庭都有權受到法例保障，在自己的家中感受到安全及穩妥。」據悉，在那些照片中，見到阿奇在寓所花園內，和祖母在一起。

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