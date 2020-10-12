瑞典環保少女罕見呼籲支持拜登

瑞典環保少女罕見公開表態支持拜登，呼籲關注環保議題的美國選民在大選中發聲，投票給拜登。有分析指，通貝里呼籲可能會激勵美國年輕選民參與投票。十七歲的通貝里在Twitter發文表示，她從未參與黨政，但這「即將到來的美國大選，重要性大過一切」。她寫道：「從氣候變化的角度來看，這遠遠不足，你們當中許多人當然支持另一名候選人。但，我的意思是，你知道的，團結起來吧，讓大家都把票投給拜登。」



她發文並發佈《科學美國人》日前的社論：「不要考慮在即將舉行的美國大選中投票給民主黨還是共和黨，而應該考慮投票保護科學而不是摧毀科學。」的連結。據該社論指，自二○一六年十一月起，共記錄了四百五十多宗特朗普政府濫用科學的事例。



