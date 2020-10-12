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加拿大駐華大使 視像探望兩名被捕公民

2020-10-12 列印
　　據加拿大外交部證實，加拿大駐華大使鮑達民以視像形式探望被中國扣留的前外交官康明凱與商人邁克爾斯帕弗。這是兩人自今年一月以來，再獲領事探望。 加方更表示，將會繼續向兩人及其家屬提供更多支援。加方指出，探視在上周五和上周六進行，重申仍對中國任意拘留兩人深感關切，呼籲中方立即釋放兩人。有報道指加方當局會繼續向兩人及其家屬提供更多支援，但基於私隱考慮，無法透露詳情。

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