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法國觀光機 與小型機相撞墜毀五死

2020-10-12 列印
　　法國西部上周六發生空難，一架觀光飛機與一架小型飛機相撞後墜毀，機上五人全部罹難。事發於下午約四時半，現場是安德爾——羅亞爾省洛什上空，事發後小型飛機掉落在一棟民宅周邊的圍籬上，未造成其他人員受傷。

　　該架DA40觀光飛機則墜落在數百公尺外無人居住地區。小型機上載有兩人，而觀光飛機上則有三名遊客，而涉及的五人全部罹難。當局尚未公佈罹難者身份以及撞機事故原因等詳情。洛什警方已接手展開事故調查。

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