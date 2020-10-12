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北韓第一夫人李雪主 九個月未露面惹關注

2020-10-12 列印
　　北韓上周六舉行建黨七十五周年閱兵式，不過朝鮮第一夫人李雪主缺席，加上她自本年一月後就未有公開露面，引發外界關注。有分析指，出於防疫或因懷孕而不露面。韓聯社報道指，李雪主有別於朝鮮歷屆的第一夫人，她曾多次陪同國務委員會委員長金正恩出席各種公開活動。不過，據韓媒統計，李雪主自一月二十五日出席平壤三池淵劇場觀看春節紀念演出的活動後，連續九月沒有公開露面。有分析指，長期未公開露面可能是出於防疫考慮，或是金正恩近期公開活動不適合李雪主隨行。

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