  • 2020年10月12日 星期一
  • 28º
  • 68%
熱門： 潛逃台灣協助逃犯胡杏兒新冠肺炎中大

日報新聞 > 國際

日嚴島神社明年起或收登島稅

2020-10-12 列印
　　以海上鳥居聞名的嚴島神社的所在地宮島，正研究對遊客徵收「登島稅」。據廣島縣廿日市市政府表示，希望能在明年度開徵，不過就金額暫未定。廿日市市政府指，方案包括每次對登島人士徵收一百日圓（約七點三港元），或是每年徵收五百日圓（三十六點六港元）。

　　當局將會將登島稅用在解決垃圾處理、宮島口地區的壅塞問題，並增設廁所及後續維護管理工作。登島稅將透過搭乘渡輪時收取，不過島民或前往島上就學及工作的人就不在範圍內。為了不會造成混亂，會跟渡輪公司商議方案。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd