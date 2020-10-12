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美現超毒「貓毛蟲」 觸碰後全身劇痛

2020-10-12 列印
　　千萬不要「手多多」，近日美國維珍尼亞州（Virginia）出現一種外表詭異的毛毛蟲，全身都是柔順「毛髮」，看起來人畜無害，但觸碰後便會令人全身劇痛。維州森林局（The state Department of Forestry）接報後，便警告民眾不要隨便觸碰牠。維州森林局指，這俗稱為「貓毛蟲」的奇怪生物，看起來軟綿綿的「毛」其實是隱藏着毒刺。接觸後會勾住人類的皮膚，引起劇烈疼痛、嘔吐、發癢、噁心等症狀。

　　更有專家指，被「貓毛蟲」的毒刺刺到，不但會立即感覺到劇烈痛楚，痛楚更會長達十二小時，甚至會延伸至骨頭。更有可能出現頭暈、嘔吐等症狀，甚至會陷入休克。

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