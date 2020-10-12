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Ted Talks籲救地球 威廉教宗發言

2020-10-12 列印
　　以發人深省演講而聞名的「Ted Talks」上周六在YouTube頻道上推出五小時的特別節目「倒數計時」，呼籲世人重視氣候變化問題，共同拯救地球。英國威廉王子第一個上場，包括教宗方濟各在內的世界名人、藝術家、環保人士、政治人物亦輪番上陣，參與這項旨在凝聚全民共同對抗氣候變化的TED活動。身為英國皇室第二繼承人的威廉在錄製的影片中表示：「我們這一代的共同目標很明確。我們必須一起保護、重建大自然、清淨空氣、復甦海洋，建立一個沒有污染的世界，解決氣候問題。」

　　教宗和其他發言人都強調，氣候危機是真實的，科學家也都已證實，必須立即採取符合社會正義的行動。他更指：「我們不能繼續像擠橙汁一樣對待地球。」

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