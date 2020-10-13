白俄示威拘近280人 人權組織指驅散行動嚴厲

白俄羅斯連續第十個周日有反政府示威，而上周日的示威遊行估計有十萬出席，人權團體「維斯納」（Viasna）估計，有近二百八十多人被捕，形容是自八月以來最嚴厲的驅散行動。同日有兩名曾參與會面的被囚人士獲釋，有反對派人士認為，此舉是盧卡申科冀緩和對立局面。但流亡的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭並不「賣帳」，指對話前必須停止強制拘留及釋放政治犯，並舉行重選。



從網上流傳的影片顯示，大批蒙面的警察和內政部隊到場，把部份示威者按在地上，又出動水炮車向示威者發射橙色水，作為拘捕的記認。片段中更見，有軍車駛入城內戒備。行動中防暴拘捕多人，並震撼彈及警棍驅散群眾。有報道指，此次被捕者中包括三十多名記者。人權團體「維斯納」形容是自八月以來最嚴厲的驅散行動。



