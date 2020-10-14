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美大法官提名聽證會　巴雷特被批威脅醫保法案

2020-10-14 列印
■巴雷特發言指，對獲得特朗普的提名感到榮幸。美聯社
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　　美國國會參議院司法委員會昨日起一連四日舉行最高法院大法官確認提名聽證會。獲總統特朗普提名的巴雷特發言時指，對特朗普的提名感到榮幸，相信不同背景的美國人，都應擁有一個獨立的最高法院，去詮釋國家的憲法和法律。共和黨議員讚揚巴雷特，是接任已故大法官金斯伯格的合資格人選。

　　但是，民主黨參議員批評，如巴雷特擔任大法官，將威脅前總統奧巴馬實施的醫保法案，扼殺疫情期間數以百萬人的醫療保健。巴雷特過去曾批評最高法院在二〇一二年支持奧巴馬醫保方案的裁決。若她的提名獲確認，保守派大法官在最高法院的席位，將擴大至六比三。

　　分析認為，有機會令最高法院在往後數十年，作出傾向保守的裁決。

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