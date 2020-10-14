  • 2020年10月14日 星期三
  • 25º
  • 80%
熱門： 香港管弦樂團深圳余香凝浪卡習近平

日報新聞 > 國際

日遊客獲特准遊馬丘比丘

2020-10-14 列印
　　新冠肺炎疫情肆虐期間，全球各地許多旅遊景點和設施都關閉。一名日本自由行遊客自今年三月中被困在南美洲秘魯，無法離境。他等了近七個月，秘魯當局特別為他開放馬丘比丘的印加堡壘遺跡，讓他一償心願，入內參觀。

　　秘魯文化部長內腊當地時間周一表示，日本遊客杰西‧高山（Jesse Takayama）原本只在秘魯逗留數天，重點是進入馬丘比丘遊覽，但因受疫情下的防疫限制措施影響，無法離境，自三月中以來滯留在馬丘比丘歷史遺跡附近的阿瓜斯卡連特斯鎮。他向秘魯政府提出特別請求，希望進入那座遺跡參觀。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd