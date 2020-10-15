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泰皇「廢妃」出獄後 首亮相僧衣節儀式

2020-10-15 列印
　　泰國的供衣節是其中一個國內大型佛教節日。泰皇與皇后素提達（Suthida），及一度被「廢」的貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）一同出席供僧衣節儀式。這是詩妮娜正式復位後首次公開露面。報道指，供僧衣節是皇室從富人吸納更多捐款增加財富的主要途徑。儀式於泰國全國各地舉行，所以泰皇將逗留泰國並走訪多地。

　　泰皇哇集拉隆功二○一九年七月冊封詩妮娜為妃子，但同年十月突撤銷其所有的軍銜和頭銜，更被關進監獄，一度傳出死亡的消息。最終詩妮娜於本年八月出獄，同月政府刊憲恢復其所有皇室頭銜和軍銜。有泰媒稱，詩妮娜「翻身」成功，全賴目前最得泰皇寵的前下屬歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）。

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