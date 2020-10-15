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大型木製藝術 「請就座」成都首展

2020-10-15 列印
　　成都是中國其中一個繁忙都市的代表，而太古地產與英國設計公司保羅．考克塞茲工作室合作呈獻的大型公共藝術裝置「Please Be Seated請就座」的中國巡展首站就是成都，由昨日起至下月一日裝置將在成都遠洋太古里漫廣場向公眾開放。此次亦是「請就座」自二○一九年亮相倫敦設計節 （London Design Festival） 後的首次國際巡展。

　　「請就座」裝置全長十五點二米，呈木製大波浪形，拱起的部份可供人們穿梭其中、探索空間樂趣，彎曲的底部則成為人們放鬆休憩的最佳落腳點。作品由一千四百四十塊可持續來源的木材製成，彰顯太古地產對可持續發展的重視。根據設計者保羅．考克塞茲表示：「『請就座』是對公共空間與人們日常生活節奏的本能反應。我們很榮幸再次與太古地產合作，打造一個能與公眾互動、以人為本的設計作品。」

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