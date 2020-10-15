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聯國人權理事會改選成員國 中俄古巴當選

2020-10-15 列印
　　聯合國人權理事會改選部份成員國，中國、俄羅斯和古巴順利當選。中國當選後說，對廣大會員國的支持表示衷心感謝，同時熱烈祝賀同期當選的其他成員，並重申中方高度重視促進和保護人權，奉行以人民為中心的人權理念，人民各項權利得到充份保障。而美方對中、俄、古巴當選的結果表示，證明美國退出是正確決定，又怒批理事會擁抱獨裁政權。

　　聯合國人權理事會在周二進行改選，投票以不記名方式進行。此次投票是按五個地區改選其中十五個成員國，任期為三年。 亞太地區中，中國、尼泊爾、巴基斯坦、沙特阿拉伯和烏茲別克爭奪其中四席，其中巴基斯坦、烏茲別克、尼泊爾、中國，均順利當選。

　　另外，多個人權組織上周發表聯合報告，促請不要投票給中國、俄羅斯、沙特、古巴、巴基斯坦及烏茲別克，指這些國家人權記錄令它們無資格獲得人權理事會席位。

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