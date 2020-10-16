  • 2020年10月16日 星期五
  • 30º
  • 58%
熱門： 水泉澳余香凝電動滑板車寶馬段崇智

日報新聞 > 國際

泰防暴警首相府外拘22人 包括最少四名示威領袖

2020-10-16 列印
■有示威領袖，約定周四下午轉移地點繼續抗爭。美聯社
Previous Next

　　泰國防暴警察周四清晨時分採取清場行動，驅散數以百計在首相府外紮營抗議的反政府示威者。據報，有二十二名示威者被捕，當中包括最少四名示威領袖。當局頒佈緊急狀態令，禁止五人或以上的集會，並授權執法部門採取強硬行動對付示威者。不過周四下午曼谷有數百人無視禁令，繼續上街示威，更要求警方釋放早前被捕的示威者。周四凌晨的驅散行動是清晨四時半左右開始，即新緊急措施生效後半小時。

　　在場記者指，手持盾牌的防暴警察從四方八面向示威者紮營的位置推進，迫令示威者離去。有部份示威者不合作，作出反抗，被警察拘捕及押上警車。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd