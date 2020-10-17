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健康惹外界憂慮 英女皇疫下「無罩」亮相

2020-10-17 列印
　　自新冠肺炎疫情肆虐英國開始，就一直在溫莎堡內避疫的英女皇，周四再度公開露面！伊利沙伯二世在孫兒威廉王子陪同下參觀國防科學及技術實驗室。不過由於女皇沒戴口罩而惹外界憂慮她的健康。皇室發言人強調，所有與女皇及威廉近距離接觸的人，事先檢測全部呈陰性。

　　報道指，女皇為那座實驗室耗資三千萬英鎊建成的全新分析中心主持揭牌匾儀式。中心將會提供完善設備和儀器，協助進行反恐工作。一八年俄方前雙面間諜及其女兒在英國被神經毒劑襲擊時，該實驗室人員有份快速應變。實驗室更將那批工作人員介紹給女皇和威廉認識。

　　這是自從本年三月以來，女皇首次進行官方酬酢活動。英國疫情最近又「反彈」，據約翰．霍普金斯大學公佈的數據，全英至今共有六十七萬六千多宗確診，四萬三千多人病殁。

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