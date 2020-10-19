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特朗普倘失總統豁免權 或面臨連串訴訟與調查

2020-10-19 列印
■特朗普說：落選可能離開美國！美聯社
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　　多個民調都顯示拜登的支持度領先特朗普至少十個百分點，但拜登陣營警告，特朗普仍然可以在某些關鍵州份取勝，要支持者從上屆大選中吸取教訓。競逐連任的總統特朗普最近就多次提到，如敗選可能會離開美國。CNN分析指，因為一旦失去豁免權，特朗普可能面臨連串訴訟與調查。特朗普近日經常於造勢大會上指：「（如果）我輸給政治史上，最爛的候選人（拜登），我肯定不好受我可能得離開這國家。」

　　CNN分析指，因為一旦失去豁免權，特朗普可能面臨連串訴訟與調查。故CNN認為，特朗普為了保護自己，一定會力拼連任。現時距離美國大選投票日只有大約兩周，facebook 正加強措施，致力避免二○一六年大選中有人利用社交平台影響選民投票意向的事件。facebook副總裁克萊格（Nick Clegg）稱：「有三萬五千名工作人員看管我們平台的安全，更與七十個專業媒體和組織合作，核實網上資訊。」
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