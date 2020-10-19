教師涉褻瀆伊斯蘭遭斬首 法國多市集會反暴力

法國一名男教師因在課堂上展示伊斯蘭教先知穆罕默德的諷刺漫畫，上周五遭當街斬首殺害，全法各地城市周日下午發起示威集會，展現團結對抗暴力的決心，向遇害教師致敬並呼籲支持言論自由，示威者高呼：「我們不害怕。」疑兇案法當日遭警方擊斃，當局至今拘捕十一名涉案人士，包括疑兇的四名親屬。



在巴黎市中心，數以千計的群眾聚集在共和廣場，向遇害老師帕蒂致敬和表達對言論自由的支持。總理卡斯泰、一些協會和工會也有參與集會。里昂、圖盧茲、史特拉斯堡、南特、馬賽、里爾和波爾多等主要城市也有人發動集會。



四十七歲中學歷史教師帕蒂被指在課堂上教授言論和表達自由時，向學生展示具爭議性的諷刺漫畫，其中一幅將伊斯蘭教先知穆罕默德畫成裸體，帕蒂並告訴班上的穆斯林學生，如果覺得被冒犯可以離開課室。他上周五在巴黎近郊孔夫朗—聖奧諾里娜遇害。



警擊斃疑兇 拘11涉案人



十八歲疑兇阿卜杜勒赫案發當日下午在校外等候，要求學生點出哪位是帕蒂，之後尾隨帕蒂，侍機拿出利刀將他斬首殺害。阿卜杜勒赫事後逃離現場，最後遇上追捕他的警員。他舉出氣槍向警員方向開了數槍，並企圖揮刀襲警，警員開槍還擊。阿卜杜勒赫身中九槍斃命。



反恐檢察官員表示，調查人員在他的手機找到承認犯案的文本內容和受害人的照片。他行兇後在Twitter上載受害人的照片，並寫上「我已經處死了一隻敢詆毀穆罕默德的來自地獄的狗」。官員又指，阿卜杜勒赫在距離案發現場一百公里外諾曼第城鎮的埃夫勒居住，今年三月才以難民身份取得十年居留資格。俄羅斯駐巴黎大使館表示，疑兇祖籍車臣共和國，在莫斯科出生，六歲時舉家往法國尋求庇護。據悉他曾因輕微罪行被送上法庭，但不在反恐部門的監視名單上。