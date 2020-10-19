  • 2020年10月19日 星期一
  • 27º
  • 62%
熱門： 小秋彥黎美言新冠肺炎猥褻派錢

日報新聞 > 國際

女童單車胎玩呼拉圈 Banksy新作勉「苦中作樂」

2020-10-19 列印
        英格蘭諾丁漢郡蘭頓鎮上周二出現一幅女童把一個單車輪胎當作呼拉圈玩耍的塗鴉作品，而旁邊放了一架被人拆了後輪的單車。作品由於風格酷似著名塗鴉大師班克斯（Banksy）而獲民眾關注，上周六班克斯於其IG上載有關相片，承認這是他的作品。消息一出，多人紛紛前往現場拍照。

　　專門研究班克斯塗鴉作品的伯恩茅斯藝術大學教授高夫嘗試探討這件作品背後的意義。班克斯近期四至五幅塗鴉作品，都與新冠肺炎疫症和時事新聞有關。或許這幅作品傳達的訊息是：「即使處於困難，也可找回一點失去了的樂趣。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd