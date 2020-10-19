專門研究班克斯塗鴉作品的伯恩茅斯藝術大學教授高夫嘗試探討這件作品背後的意義。班克斯近期四至五幅塗鴉作品，都與新冠肺炎疫症和時事新聞有關。或許這幅作品傳達的訊息是：「即使處於困難，也可找回一點失去了的樂趣。」
女童單車胎玩呼拉圈 Banksy新作勉「苦中作樂」
專門研究班克斯塗鴉作品的伯恩茅斯藝術大學教授高夫嘗試探討這件作品背後的意義。班克斯近期四至五幅塗鴉作品，都與新冠肺炎疫症和時事新聞有關。或許這幅作品傳達的訊息是：「即使處於困難，也可找回一點失去了的樂趣。」
500呎唐樓擠21人恐爆疫 情侶疫市吊鹽水 屈蛇同居太空艙
新冠肺炎疫情襲港逾十個月，重創經濟，不少基層開工不足或失業，收入減少，連住劏房都無法負擔，令現代版籠屋—「太空艙」需求大增。本報記者入住深水埗一個「太空艙」一周，目睹一個唐樓細單位被間隔成二十個「太空...
2020-10-19
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中方促美對華學者撤控 否則拘美公民回應事件
中美角力持續，美國司法部日前更起訴與中國解放軍有關的學者，而華爾街日報引述消息指，中方警告，可能拘留在華的美國公民以回應有關事件。報道引述消息指，美方自今夏，拘捕了多名赴美從事研究的中國科學家，指控其向美隱瞞現役軍人身份，中方官員通過駐華大使館等渠道，多次向美發警告，要求撤銷檢控，否則，可能拘留在華的美國公民以回應。 美國國務院拒作出回應，僅提醒美國公民如在華遭遇商業糾紛或刑事與民事案件，問題解決前可能無法離境。美國國家安全事務的助理司法部長德默斯（John Demers）表示，美方清楚中國政府曾在欠缺法律依據的情況下拘留美加公民，只為報復合法起訴並對他國政府施壓；他更稱「...
2020-10-19
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醫生促停用催淚彈驅示威者 反對派曼谷紀念碑聚集抗議
泰國持續有反政府示威，昨日下午再有民眾違反緊急法令在曼谷的勝利紀念碑聚集。民眾要求首相巴育下台，當局再次關閉地鐵及輕鐵服務。而周五示威中警方曾使用水炮車驅散民眾，泰國各地共三百八十六名醫生發表聯合聲明...
2020-10-19
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大埔天鑽現樓全面睇
中國海外旗下大埔新盤天鑽，至去年初首輪開售至今已累沽逾1470伙，佔全盤逾九成，項目早前已獲批入伙紙，發展商更於日前開放現樓示範單位及住客會所予傳媒參觀。 天鑽位於大埔半山山塘路，項目近日新開放的多個...
2020-10-17
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美大選臨近 或互揭黑幕 港股短線料大幅波動
美國總統大選進入白熱化階段，加上歐洲疫情反彈，市場關注美國推出新一輪刺激經濟方案措施。證券界人士預計，市場氣氛傾向觀望，由於美國大選臨近，雙方陣營或會互爆「黑材料」，料港股短期將大幅波動，相信要待至大...
2020-10-19
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瘋子喚醒班福特 浪人噬「狼」
列斯聯中鋒班福特初出道不斷轉會，直至前季在列斯聯領隊比爾沙麾下才得以發揮所長，本季首戰英超頻頻士哥。周一聯賽主場迎戰有五名葡將上陣成疑的狼隊，此子有望再為伯樂披荊斬棘領軍報捷，主勝可取。（Now621台周二凌晨3:00直播） 班福特一二年初由母會諾定咸森林加盟車路士，接着五季卻被借到六支球隊，一八年初改投米杜士堡，夏天再投列斯聯才正式告別浪人生涯。今季首戰英超四仗即入三球，初露鋒芒的他坦言多得比爾沙：「他是我球員生涯中最嚴格的領隊，操練不及格即無法上陣。」恩師亦肯定班福特的價值：「他令己隊進攻更立體。」此子今晚率隊地頭出戰，勢以勝利報答知遇之恩。 疫下陰影 狼隊殘陣 狼隊...
2020-10-19
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即日開售 Partner 慳油新拍檔
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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發霉歌手升呢「一件頭女神」 32C陳詩欣 憶冇Job扮返工爆喊
新一代女神陳詩欣（Eunice）有樣有身材，加上肯搏肯露，所以加入無線短短兩年多，已極速被力捧拍《3日2夜》及《姊妹淘》等節目，成功入屋！15年，Eunice從Model界踩入樂壇非常難撈，長期處於「...
2020-10-19
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勵‧志——假如他們在歷史缺席 世界不會如此美好
你有否去過一個富啟發性的旅程，或遇到一個啟蒙人生的老師？這些經歷，通常不是豪華享受，而是充滿人生交叉點式挑戰的腦震盪！呂志和獎近日有一個新嘗試，連續六星期在社交平台介紹15位在推動人類文明發展有啟發性...
2020-10-19
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馬場浮世繪——何良食頭胡所有練者開齋
昨日舉行今季第十三個回合賽事，何良憑「君臨大地」食頭胡，至此所有馬房都已打開季內勝門。賽後何良慨歎自己馬房兵力有限，故此難以爭取成績，目前惟有見步行步，希望廄內馬主繼續支持，言語間流露無盡唏噓！至於「...
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