日政府將允速遞機械人公路送貨

新冠疫情下，無接觸配送成主流，而機械人快遞員亦因而興起。日本國土交通省將於來年度著手完善機械人在路上行走的相關標準及性能要求。據悉，除限制可安全行走的速度條件外，還將提出與人及自行車、汽車相撞時緩衝等裝備要求。日媒指，由於日本的交通法令中沒有關於送貨機械人的相關規定，因此每次在公路行走時都需獲警察部門的許可。因應疫情，相關需求不斷增加，國交省擬修改相關法令。



當局指，設想中的機械人為小型，以幾公里時速緩慢行走，通過遠程操控將食品及日用品等送貨上門或收集貨物。據報，國交省更打算於來年通過實證試驗及海外事例，調查在日本公路行走所必須的條件。