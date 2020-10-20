前財政部長批「回到獨裁時」 ﻿泰警﻿﻿調查新聞機構專頁﻿

泰國示威成為全球焦點，昨日再有多人無視緊急狀態令在一個商業區的街口聚集，並計劃在三個不同地點展開集會。當地警方對四家新聞機構及一個抗議團體的社交專頁展開調查，懷疑他們對抗議活動的相關報道有涉及違反緊急措施中有關限制資訊的規定。不過泰國前財政部長提拉猜批評，此舉是「回到獨裁時期」。



﻿報道指該四家新聞機構分別是Voice TV、Prachathai、The Reporters、The Standard，而涉事抗議團體Free Youth的社交專頁。據泰國警方的說法，他們涉及發佈逾三十萬條內容違法、部份內容不實的信息，疑似影響國家安全、和平與秩序，造成混亂和煽動，為社會帶來動盪，已要求法院下令移除有關內容。泰警強調，無計劃限制新聞自由。其中一家被查傳媒批評，當局審查傳媒，強調會繼續報道有關示威的準確信息。



指發佈煽動信息



泰媒Thai RPS News分析，抗議活動吸引全球關注，令當局逐漸失去合法性，而總理下台的壓力亦愈來愈大。報道引述烏汶叻差他尼大學政治學院院長蒂蒂波爾·帕克德瓦尼奇（Titipol Phakdeewanich）認為「政府將不會施加百分百的鎮壓，因為即使有一人死亡，它也有失去合法性的風險。」



泰國首都曼谷連續六日有大型反政府示威，自爆發示威以來已有逾七十人被捕，包括四個支持示威活動的年輕領袖。不過自由青年運動和法政聯盟聯合陣線發佈聲明：「儘管我們的領導人已被捕，但真正的領導人是人民，而不是個人。」總理巴育重申不會辭職，又支持國會召開特別會議討論局勢，要求民眾不要做錯事，破壞政府與人民財產，政府亦需要保護君主制。﻿



