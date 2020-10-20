報道指該四家新聞機構分別是Voice TV、Prachathai、The Reporters、The Standard，而涉事抗議團體Free Youth的社交專頁。據泰國警方的說法，他們涉及發佈逾三十萬條內容違法、部份內容不實的信息，疑似影響國家安全、和平與秩序，造成混亂和煽動，為社會帶來動盪，已要求法院下令移除有關內容。泰警強調，無計劃限制新聞自由。其中一家被查傳媒批評，當局審查傳媒，強調會繼續報道有關示威的準確信息。
指發佈煽動信息
泰媒Thai RPS News分析，抗議活動吸引全球關注，令當局逐漸失去合法性，而總理下台的壓力亦愈來愈大。報道引述烏汶叻差他尼大學政治學院院長蒂蒂波爾·帕克德瓦尼奇（Titipol Phakdeewanich）認為「政府將不會施加百分百的鎮壓，因為即使有一人死亡，它也有失去合法性的風險。」
泰國首都曼谷連續六日有大型反政府示威，自爆發示威以來已有逾七十人被捕，包括四個支持示威活動的年輕領袖。不過自由青年運動和法政聯盟聯合陣線發佈聲明：「儘管我們的領導人已被捕，但真正的領導人是人民，而不是個人。」總理巴育重申不會辭職，又支持國會召開特別會議討論局勢，要求民眾不要做錯事，破壞政府與人民財產，政府亦需要保護君主制。